20 صورة تجمع أحمد العوضي وزوجته ياسمين عبد العزيز في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده اليوم 13 ديسمبر الجاري، إذ أنه مواليد 1985.

الفنان أحمد العوضي حقق نجاحا كبيرًا خلال السنوات الماضية الأخيرة، وآخرها مسلسل"ضرب نار"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وشاركته البطولة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن أحمد العوضي:

- نشأ في حي عين شمس.

- تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان 2006.

- اكتشفه الفنان الراحل نور الشريف.

- قدمه نور الشريف في مسلسل "متخافوش" 2009، ثم بعدها مسلسل "الدالي"2011.

- شارك في مسلسلات:السبع وصايا، الميزان، نصيبي وقسمتك، حكايات بنات، أرض جو، الحصان الأسود".

- شارك في أفلام:بدل فاقد، هروب اضطراري، لص بغداد، موسى".

- في بداية 2020 أعلن العوضي زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن طريق تغيير حالة "بروفايل" حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، إلى متزوج.

- وقال العوضي، في منشور له عبر حسابه بموقع إنستجرام، "شكرا إنك في حياتي.. شكرًا عل كل حاجة، على تشجيعك وعلى أنك حتة مني، أنا ناجح بيكي وليكي. ألف ألف شكر لك يا ست الناس.. بحبك".

- وردت ياسمين، على منشور العوضي: "وأنا كمان بحبك.. ربنا ما يحرمنيش منك أنت أحسن راجل في الدنيا". حسبما نشر موقع "الخليج 365".

- انتهى الفنان أحمد العوضي من تصوير مشاهده في فيلم "الإسكندراني".