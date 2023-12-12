فن ومشاهير

هالة صدقي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية- فيديو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة هالة صدقي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت هالة مقطع فيديو لحظة الإدلاء بصوتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هالة على الفيديو :"مهما كنت بعيد الواجب الوطني أهم أولويتنا، التصويت في القنصلية المصرية، يارب احفظ مصر وأهلها وانصر أهل فلسطين".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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