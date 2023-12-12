عمرو يوسف من كواليس فيلم "شقو": "اللمسات النهائية ويكون جاهز للعرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان عمرو يوسف عن قرب انتهاء عملية المونتاج الخاصة بفيلمه الجديد "شقو" استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر "عمرو" صورة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلالها برفقة المخرج كريم السبكي وعدد من فريق العمل في غرفة المونتاج.

وعلق "عمرو يوسف" قائلا: "اللمسات النهائية في المونتاج ويكون شقو جاهز للعرض، مجهود كبير اتعمل في الفيلم ده إن شاء الله ينال إعجابكم"، يشارك عمرو يوسف البطولة: أمينة خليل، دينا الشربيني، محمد ممدوح، عباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري.

ويواصل الفنان عمرو يوسف تصوير الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بعنوان "القاضية"، ويعيد التعاون خلاله مع أبطال السلسلة أبرزهم الفنان أحمد عز والفنان كريم قاسم والمخرج طارق العريان.