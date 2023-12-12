ياسمين عبد العزيز تعلن غيابها عن موسم رمضان وعودتها للسينما - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن غيابها في موسم رمضان المقبل 2024، وعودتها للسينما بفيلم كوميدي.

وقالت ياسمين، خلال لقائها في برنامج "arabwood"، :"أنا مش في رمضان السنة دي، أنا بجهز سينما بعمل فيلم كوميدي، وماينفعش أقول تفاصيل".

وأضافت ياسمين:"إن شاء الله هصور وهينزل قريب بإذن الله".

ومن ناحية أخرى آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

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