صلاح عبدالله يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلى الفنان صلاح عبدالله بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، أثناء تصوير مسلسل "العتاولة".

ونشر عبدالله صورًا تجمعه بأبطال مسلسل "العتاولة" أثناء تصوير العمل في مدينة الإسكندرية عبر حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك".

وعلق عبدالله على الصور:"العتاولة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، أثناء تصوير المسلسل بالإسكندرية، تحيا مصر وتحيا تحيا في كل ناحيا وكل وقت وكل حال".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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