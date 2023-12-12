على أنغام "بلادي بلادي".. رانيا فريد شوقي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أدلت الفنانة رانيا فريد شوقي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

ونشرت رانيا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، و مزجتها بموسيقى أغنية "بلادي بلادي".

وعلقت رانيا:"بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي".

وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي توفيت يوم 5 ديسمبر الجاري.

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