على أنغام "بلادي بلادي".. رانيا فريد شوقي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أدلت الفنانة رانيا فريد شوقي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.
ونشرت رانيا صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، و مزجتها بموسيقى أغنية "بلادي بلادي".
وعلقت رانيا:"بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي".
وحرص نخبة من نجوم الفن، في مقدمتهم ليلى علوي، ونبيلة عبيد، وصابرين ، ومحمد هنيدي، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، على تأكيد مشاركتهم بالتصويت، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، التي تبدأ من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي توفيت يوم 5 ديسمبر الجاري.
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