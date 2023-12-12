ترافيس سكوت يشارك عمرو دياب إحياء أول حفلات مهرجان "ساوند ستورم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

دخل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، قائمة نجوم أولى حفلات مهرجان ساوند ستورم 2023، المقام في الرياض بداية من الخميس المقبل 14 ديسمبر وحتى السبت 16 ديسمبر.

ترافيس، الذي يقدم ثالث حفلات في السعودية، يشارك في إحياء الحفل، مع النجم المصري عمرو دياب، والمطربة اللبنانية إليسا، والدي جي الأسكتلندي كالفين هاريس، والفريق الأمريكي ميتاليكا. ومغني البوب الأفريقي ويز كيد، ويقام الحفل يوم الخميس المقبل 14 ديسمبر.

حفلات المهرجان تقام على 8 مسارح، وتراوحت أسعار الدخول بين 169 ريال سعودي للتذكرة باليوم الواحد، و379 لحضور أيام المهرجان الثلاثة.

ويشهد المهرجان ، مشاركة 200 فنان وفرقة موسيقية، من أبرز نجوم الموسيقى والغناء في العالم، ومنهم كريس براون، وديفيد جوتيه، وكالفن هاريس، ومن العرب، محمد رمضان، ونانسي عجرم، و احمد سعد، وحميد الشاعري، ولمياء المبارك، وروبي، وفريق كايروكي.