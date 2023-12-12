سيمون تنشر صورة من كواليس مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انضمت الفنانة سيمون لأبطال مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل 2024.

ونشرت سيمون صورة مجمعه في إطار واحد تجمعها بالفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سيمون على الصورة:"صيد العقارب يارب النجاح للجميع".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

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