"ربنا ياخده".. شاهد أول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف مطرب المهرجانات مسلم انفصاله رسميًا عن زوجته ميكا البغدادي وذلك عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على "انستجرام".

وعلق "مسلم" قائلا: "الحمد لله على كل شيء تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية ويعلم ربنا أنني راعيت الله وتمسكت ببيتي أكثر من مرة ولكن الحمد لله على كل شيء وإن شاء الله يكون بيننا كل احترام وتقدير، وده عشان سلامة ابني كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن".

ونشرت ميكا مقطع فيديو لأغنية، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

وكتبت ميكا على الفيديو :" الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخذه ".

واحتفل "مسلم" بزواجه من ميكا البغدادي في يناير 2022 ورزق منها بابنه نهاية شهر نوفمبر من نفس العام.

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