شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز بعد الترند: تم تهديدى بتشويه وجهى ومحتفظة بمقتنيات والدتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة دنيا عبد العزيز ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها عن والدتها الراحلة، وكيف أنها ما زالت محتفظة بمقتنياتها كما هي، فضلا عن حديثها عن تعرضها للتهديد بتشويه وجهها.

في السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات دنيا عبد العزيز:

حيث كشفت دنيا أن حياتها تحولت بعد عام 2020، وأنها لم تعد تنخدع في البشر، لأن الخادعين لم يعودوا موجودين في حياتها، قائلة: "خلاص مش هيبقى فيه خداع ولا وجع تاني، الكويس موجود واللي مش كويس مشي".



دنيا عبد العزيز

وعن ارتباطها الشديد بوالدتها الراحلة، أشارت أنها ما زالت حتى الآن محتفظة بكافة مقتنياتها كما هي، وأنها مانعة أي شخص من دخول الغرفة غيرها، إلا إذا كان أحد المقربين فتسمح له بالدخول ليدعو لها ويقرأ لها قرآن، موضحة: "حتى آخر بطاطين استخدمتها وفيها ريحتها زي ما هم، ومعايا توكة فيها جزء من شعرها محتفظة بها"، كما أعربت عن انهيارها الشديد وقت معرفتها بـ إصابة والدتها بالسرطان.

كما تحدثت دنيا عبد العزيز عن دور الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز في تقديمها في البداية للجمهور، وكيف أنها تعدها أمها الثانية، مشيرة: "أصدقاء أمي من الوسط الفني من زمان، زي الله يرحمها دلال عبد العزيز أمي الثانية، وسمير غانم الله يرحمه، والمخرج الكبير عاطف سالم، كلهم شافوا إن عندى موهبة، وعلشان كده أستاذة دلال رشحتني للفيلم".



الفنانة دنيا عبد العزيز

وأشارت انها لم تتخذ قرار باحتراف التمثيل إلا عندما وصلت سن المراهقة، قائلة إن حلمها الأساسي كان أن تصبح طبيبة، ولكن بعد مشاركتها في فيلم "الجراج"، تفكيرها تغير، وأحست أنها كبرت، ورغبت وقتها أن تكمل في المجال الفني وتدرس السينما".

وعن أخطر تهديد تعرضت له في حياتها، أوضحت أنها كانت مرتبطة من قبل وفاة والدتها بشخص غير متزن نفسيا، وأنه هددها وقتها بتشويه وجهها، ولم تبلغ الشرطة وقتها بسبب خطورته.

كما ذكرت الفنانة دنيا عبد العزيز إنها زعلت في البداية عندما تم استبدالها من فيلم "سارق الفرح"، وإعطاء الدور للفنانة حنان ترك رغم أنها كانت ماضية العقد، مستكملة حديثها: "بعد ما شوفت الفيلم ما تضايقتش لإن حنان ممثلة مهمة جدا، واللي يضايق لما يكون الممثل أضعف".

وكانت الفنانة دنيا عبد العزيز، حرصت أمس على الإدلاء بصوتها فى لجنة الاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024، بمدرسة الأورمان الثانوية النموذجية العسكرية بنين، بمنطقة الدقي.