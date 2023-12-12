شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي وألبرت شفيق يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوته في لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي في ثالث أيام الاقتراع.

وفي لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي، أدلى كل من: ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة، ودينا كريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة cbc، ومحمود التوني رئيس شبكة قنوات الحياة، بأصواتهم أيضا في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.



عمرو الفقي وقيادات المتحدة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.



عمرو الفقي وقيادات الشركة المتحدة