شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب تدشن حساباتها الشخصية على فيس بوك وإكس وتيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب إلى عالم السوشيال ميديا، حيث أعلنت عبر مقطع قصير عن تدشينها لصفحات باسمها ورسمية على كل من فيس بوك، وانستجرام، وأيضا تيك توك، وقالت الفنانة القديرة سميحة أيوب خلال هذا المقطع، "مساء الخير انا سميحة أيوب وديه الصفحة بتاعتى على السوشيال ميديا.. تابعونى على فيس بوك، وتويتر وانستجرام وتيك توك"