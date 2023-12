شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات جديدة للموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع طرح أول فيديو ترويجى للموسم الثانى من سلسلة House of the Dragon، العمل المشتق من Game of Thrones على شبكة HBO، زاد حماس منتظرى العمل خاصة مع ظهور بوادر الحرب الجديدة بسبب نهاية الموسم الماضى، حيث قتل إيموند تارجارين (إيوان ميتشل) ابن أخته لوسيريس فيلاريون (إليوت جريهولت).



House of the Dragon

ومن الناحية الفنية، ربما كان الأمر مجرد حادث، لكن هذا لن يهم والدة لوك راينيرا تارجارين (إيما دارسي)، التي تخوض معركة مع أخيها غير الشقيق إيجون (توم جلين كارني) للسيطرة على العرش الحديدي.

وقبل مقتل ابنها، كانت راينيرا تحاول عدم تصعيد الأمور، ولكن الآن، تم خلع القفازات والتنانين تحلق في السماء، ويتطلع جميع منتظرى الموسم الثانى من House of the Dragon إلى المشهد الذي يتعين على إيموند فيه أن يعترف لوالدته أليسنت هايتاور (أوليفيا كوك) بأنه قتل لوك وبدأ الحرب.

وكانت أليسينت مثل راينيرا، تحاول منع الأمور من الخروج عن نطاق السيطرة، لكن ما حدث صعب من الأمور، وعلى الرغم من أن راينيرا وأليسينت يقفان الآن على جانبين مختلفين من هذا الصراع، إلا أنهما بدأ المسلسل كأقرب صديقتين.

وتعمد مؤلف المسلسل ريان ج. كوندال، وكاتب الكتاب الأصلى المؤلف جورج آر مارتن، رسم أوجه التشابه بينهما طوال الموسم الأول، ومن المتوقع أن يستمر ذلك التشابه في الموسم الثاني.

ووفقا لـ مصدر مقرب من العاملين على الموسم الثانى من السلسلة راينيرا وأليسينت، تمت إضافة مشهد جديد غير موجود في الكتاب الأصلى Fire & Blood لجورج آر مارتن.

وبحسب ما ورد سيلتقي أليسنت ورينيرا في دراجونستون في خاتمة الموسم الثاني من House of the Dragon، وعلى الرغم من أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد، ألا أنها مرجحة.

وعلى حسب الكتاب في المرة المقبلة التي يلتقي فيها راينيرا وأليسينت بعد وفاة لوك، ستكون بعد أن استولت راينيرا على كينجز لاندينج واحتفظت بأليسنت كـ سجينة لها.

ولكن إذا كان هذه المعلومة الجديدة صحيحة، فأن الموسم الثانى من House of the Dragon سيكون غير من الممكن توقع أحداثه.

دراجونستون هو معقل راينيرا في ويستروس، وإذا تواجدت أليسنت هناك، فـ من الممكن ان تكون هذه خطة من الأخيرة لـ مهمة دبلوماسية سرية لمحاولة تهدئة الأمور قبل أن يموت المزيد من الأشخاص في هذه الحرب التي تشنها عائلاتهم ضد بعضهم البعض.

ركز الموسم الأول من House of the Dragon على العلاقة بين راينيرا وأليسينت أكثر مما فعل الكتاب، لذلك من الممكن إضافة بعض التفاصيل الجديدة التى قد تفيد في سير الموسم الجديد بشكل مختلف.