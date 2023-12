من تصدّر ترشيحات جوائز غولدن غلوب؟ إليكم قائمة المرشحين بالأسماء والفئات

ينطلق حفل توزيع جوائز غولدن غلوب ” Golden Globe Awards” في السابع من شهر كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٤ بدورته الـ ٨١، موزّعًا ترشيحاته على ٢٧ فئة، تشمل ١٥ مجموعة للأفلام السينمائية و ١٢ مجموعة للتلفزيون، أضيفت اليها فئتان جديدتان هما فئة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر في الصور المتحركة، وفئة الأداء في الكوميديا الاحتياطية على التلفزيون .

وتصدّرت ثلاثة أفلام الحصة الأكبر من الترشيحات، هي “Barbie “ ، Oppenheimer “ و ” Killers of the Flower Moon” في الصناعة السينمائية، و ” succession”، ” The Crown” و ” Ted Lasso” على الجانب التلفزيوني.

وكانت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود قد كشفت عن موعد الحفل السنوي الذي سيمتدّ على ثلاث ساعات في فندق بيفرلي هيلز في كاليفورنيا ويعرض مباشرة عبر شبكتَي Paramount + و CBS بدءًا من الساعة الثامنة، متزامنًا مع انتهاء اضراب نقابة ممثلي التلفزيون ونقابة الكتّاب الأميركية في هوليوود.

وفي ما يلي قائمة المرشحين لجوائز غولدن غلوب ٢٠٢٤ بمختلف فئاتها:

أفضل فيلم درامي :

– Oppenheimer

– Killers of the Flower Moon

– Past Lives

– Maestro

– Anatomy of a Fall

– The Zone of Interest

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي :

– Barbie

– Poor Things

– The Holdovers

– American Fiction

– May December

– Air

أفضل فيلم رسوم متحركة :

– The Super Mario Bros Movie

– Suzume

– Wish

– Across the Spider-Verse

– The Boy and The Heron

– Elemental

أفضل ممثل رئيسي في فيلم درامي :

– كليان مورفي ، Oppenheimer

– برادلي كوبر ، Maestro

– ليوناردو ديكابريو ، Killers of the Flower Moon

– كولمان ديماجيو، Rustin

– أندرو سكوت، All of Us Strangers

– باري كيغون، Saltburn

أفضل ممثلة في دور رئيسي في فيلم درامي :

– ليلي غلادستون، Killers of the Flower Moon

– كاري موليغان، Maestro

– ساندرا هولر ، Anatomy of a Fall

– أنيت بينغ، Nyad

– غريتا لي، Past Lives

– كايلي سبيني، Priscilla

أفضل ممثل رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي :

– بول غياماتي، The Holdovers

– جيفري رايت، American Fiction

– تيموثي شالاميه، Wonka

– مات ديمون، Air

– نيكولاس كيج، Dream Scenario

– خواكين فينيكس، Beau is Afraid

أفضل ممثلة في دور رئيسي في فيلم كوميدي أو موسيقي :

– إيما ستون ، Poor Things

– مارغو روبي، Barbie

– فانتاسيا بورينو ، The Color Purple

– ناتلي بورتمان، May December

– جينفر لورينس ، No Hard Feelings

– ألما بوستي ، Fallen Leaves

أفضل ممثل في دور مساعد في فيلم طويل :

– راين غوسلينغ، Barbie

– روبيرت داوني جونيور، Oppenheimer

– شارليز ميلتون، May December

– مارك رافالو، Poor Things

– ويليام ديفو، Poor Things

– روبيرت دي نيرو، Killers of the Flower Moon

أفضل ممثلة في دور مساعد في فيلم طويل :

– دافين جوي، The Holdovers

– دانيلي بروكس، The Color Purple

– إيملي بلانت، Oppenheimer

– جودي فوستر، Nyad

– جوليان مور ، May December

– روزاموند بايك، Saltburn

أفضل مخرج أو مخرجة :

– كريستوفر نولان، Oppenheimer

– غريتا غيرويغ، Barbie

– مارتن سكورسيزي، Killers of the Flower Moon

– يورغوس لانثيموس، Poor Things

– برادلي كوبر ، Maestro

– سيلين سونغ، Past Lives

أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر في عام 2023 :

– BARBIE

– GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3

– JOHN WICK: CHAPTER 4

– MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART 1

– OPPENHEIMER

– SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

– THE SUPER MARIO BROS. MOVIE

– TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR

أفضل مسلسل درامي طويل لهذا العام :

-1923

– THE CROWN

– THE DIPLOMAT

– THE LAST OF US

– THE MORNING SHOW

– SUCCESSION

أفضل ممثل في دور رئيسي في مسلسل درامي :

– برايان كوكس، SUCCESSION

– كيران كوكلين، SUCCESSION

– غاري أودمان، SLOW HORSES

– بيدرو باسكال، THE LAST OF US

– جيرمي سترونق، SUCCESSION

– دومنيك ويست، THE CROWN

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني :

– بري لارسون ، LESSONS IN CHEMISTRY

– إليزابيث أولسن، LOVE & DEATH

– جونو تيمبل،FARGO

– ريتشال وايز ، DEAD RINGERS

– ألي وونق ،BEEF

– رايلي كينوف، DAISY JONES & THE SIX

أفضل ممثلة في دور رئيسي في مسلسل درامي :

– هيلين ميرين، 1923

– بيلا رامزي، THE LAST OF US

– كيري راسل، THE DIPLOMAT

– ساره سنوك، SUCCESSION

– إيميلدا ستنانسون، THE CROWN

– إيما ستون، THE CURSE

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي :

– بيل هيدر، BARRY

– ستيف مارتن، ONLY MURDERS IN THE BUILDING

– جيسون سيغيل، SHRINKING

– مارتن شورت، ONLY MURDERS IN THE BUILDING

– جيسون سوديكس، TED LASSO

– جيرمي ألين وايت، THE BEAR

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي :

– ريتشال بروسنهان ، THE MARVELOUS MRS. MAISEL

– كوينتا برونسون ، ABBOTT ELEMENTARY

– أيو ادبيري ، THE BEAR

– إيلي فانينغ، THE GREAT

– سيلينا غوميز ، ONLY MURDERS IN THE BUILDING

– ناتشا ليون ، POKER FACE

أفضل مسلسل كوميدي لهذا العام :

– ABBOTT ELEMENTARY

-BARRY

– THE BEAR

– JURY DUTY

– ONLY MURDERS IN THE BUILDING

– TED LASSO

أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني لهذا العام :

– ALL THE LIGHT WE CANNOT SEE

– BEEF

– DAISY JONES & THE SIX

– FARGO

– FELLOW TRAVELERS

– LESSONS IN CHEMISTRY

أفضل فيلم أجنبي أو غير ناطق باللغة الأنجليزية :

– ANATOMY OF A FALL

– FALLEN LEAVES

– IO CAPITANO

– PAST LIVES

– SOCIETY OF THE SNOW

– THE ZONE OF INTEREST