في أقلّ من دقيقة كاردي بي تستعيد عزوبيتها بعد سنوات من الزواج… هذا ما كشفته

توجَهت الفنانة “كاردي بي” عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، لتأكيد انفصالها عن زوجها “أوفست”، بعدما تناولت الادعاءات الأخيرة بالخيانة الزوجية دون الخوض في التفاصيل.

وقد شاركت مغنية “WAP”، البالغة من العمر ٣١ عامًا، المتابعين بمنشور جاء فيه : “لقد أصبحت عزباء منذ دقيقة. أريد أن أبدأ عام ٢٠٢٤ بشكل جديد. أشعر بالفضول لحياة جديدة، بداية جديدة. أنا متحمّسة”.

من جانبه، نفى أوفست مزاعم الخيانة.

في نفس السياق، كان الجمهور قد تكهّن بالفعل بانفصال الثنائي عندما قاما بإلغاء متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مشاركة كاردي رسائل مشفرة حول النمو الشخصي وتحديد الأولويات الذاتية.

كما أن أوفست أحيا حفلاً في الآونة الأخيرة بدون كاردي إلى جانبه، مما زاد من حدّة التكهنات.

تزوجت كاردي وأوفست منذ خمس سنوات، لديهما طفلان: ابنة تدعى كولتشر كياري سيفوس (خمس سنوات)، وابن يدعى ويف سيت سيفوس (يبلغ من العمر عامين).