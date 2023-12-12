ماريو باسيل يهنئ الجمهور بعيد الميلاد المجيد من موسكو.. وإبنته نسخة عن والدتها الروسية

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل على الجمهور، بمقطع فيديو من العاصمة الروسية موسكو، ظهر فيه برفقة إبنته، وقد هنأ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد مبكراً.



وتفاعل الجمهور مع فيديو ماريو باسيل، وعبروا عن إعجابهم الكبير بإبنته التي أصبحت تشبه والدتها الروسية بشكل كبير، وعلق على الفيديو قائلاً: "عيد ميلاد مجيد للبنان من ماريو باسيل وعائلته".

ولطالما رسّخ الممثل الكوميدي ماريو باسيل إسمه في عالم الكوميديا، بإمتلاكه كماً هائلاً من الموهبة والإحتراف، وخفة الظل الموجودة لديه بالفطرة، وثنائيته مع الممثل شادي مارون ثنائية ناجحة كوميدياً وينتظرها الجمهور دائماً.