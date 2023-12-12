ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل على الجمهور، بمقطع فيديو من العاصمة الروسية موسكو، ظهر فيه برفقة إبنته، وقد هنأ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد مبكراً.
وتفاعل الجمهور مع فيديو ماريو باسيل، وعبروا عن إعجابهم الكبير بإبنته التي أصبحت تشبه والدتها الروسية بشكل كبير، وعلق على الفيديو قائلاً: "عيد ميلاد مجيد للبنان من ماريو باسيل وعائلته".
ولطالما رسّخ الممثل الكوميدي ماريو باسيل إسمه في عالم الكوميديا، بإمتلاكه كماً هائلاً من الموهبة والإحتراف، وخفة الظل الموجودة لديه بالفطرة، وثنائيته مع الممثل شادي مارون ثنائية ناجحة كوميدياً وينتظرها الجمهور دائماً.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو باسيل يهنئ الجمهور بعيد الميلاد المجيد من موسكو.. وإبنته نسخة عن والدتها الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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