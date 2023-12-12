بالصورة - نسرين أمين تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها باللون الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية نسرين أمين صورة جديدة لها بأحدث إطلالة لها، عبر خاصية الحالة، وظهرت بلوك جذاب مرتدية فستاناً بالبون الأحمر، وتركت شعرها منسدلاً، وخطفت الأنظار بأنوثتها وجمالها.



وإنتهت نسرين أمين مؤخراً من تصوير مسلسل "حرب الجبالي" المكون من 45 حلقة، وهو بطولة الممثلين المصريين أحمد رزق، سوسن بدر، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمي، دنيا المصري، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الممثلين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.