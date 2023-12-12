ميرنا وليد - بيروت - أدلى الممثل المصري ياسر جلال، بصوته في الإنتخابات الرئاسية المصرية 2024 بمدرسة القرية السياحية الأولى في الحي المتميز بمدينة السادس من أكتوبر.

وظهر ياسر جلال بشخصية شهريار وهي الشخصية الجديدة التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وهو العمل المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

وشارك عدد كبير من الفنانين والممثلين المصريين في أول أيام الانتخابات الرئاسية المصرية وحرصوا بالإدلاء بأصواتهم، ونشر صورهم بالحبر الفسفوري عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحضر كل من نقيب الممثلين الممثل أشرف زكي، و الممثلة المصرية نبيلة عبيد، إدوارد، حسن شاكوش، ويزو، نهال عنبر، لقاء سويدان، وليد فواز، يسرا وغيرهم.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - ياسر جلال يدلي بصوته بالإنتخابات الرئاسية المصرية بشخصية مسلسله الجديد " ألف ليلة وليلة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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