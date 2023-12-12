ميرنا وليد - بيروت - تصدر إسم مغني الراب العالمي إيمينيم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار خبر وفاته، الذي تداوله الجمهور بشكل واسع.

وفي التفاصيل، تداول المتابعون خبراً مفاده وفاة إيمينيم، عن عمر ناهز الـ 51 عاماً، وذلك بعد أن قام أحدهم بتعديل معلومات إيمينيم على ويكيبيديا على أنه فارق الحياة، ما أدى إلى انتشار الخبر بسرعة على وسائل التواصل، إلا أن الحقيقة أن الخبر كاذب، ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكانت دخلت إبنة إيمينيم بالتبني القفص الذهبي في حفل بسيط أقامته، وإقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، وحضرت الحفل إبنة إيمينيم مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي هيلي جيد سكوت، وكانت وصيفة الشرف لشقيقتها.

كانت هذه تفاصيل خبر خبر وفاة إيمينيم يفجع الجمهور.. وهذه حقيقة ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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