ميرنا وليد - بيروت - أشاد الممثل الأميركي زاك إيفرون، خلال خطاب ألقاه في لوس أنجلوس، ببطل مسلسلFriendsالراحل النجم ماثيو بيري.

ووجه إيفرون الشكر للممثل الراحل ماثيو بيري، على تحفيزه للوصول إلى المرحلة التالية من حياته المهنية، وذلك بعد ظهورهما معاً في فيلم "Again17"عام 2009.

وأكد إيفرون في خطابه أنه ممتن إلى الأبد، لكيني أورتيغا، مخرج سلسلة أفلام"High School Musical"، والمنتج بيل بوردن، وقال: "مازلت أفكر في الأمر كل يوم، ومازلت أغني الأغاني أثناء الاستحمام".

وكان زاك إيفرون قد أكد سابقاً أنه سيشرفه أن يلعب شخصية الممثل الراحل ماثيو بيري في فيلم سيرة ذاتية عن حياته.

يذكر أن ماثيو كان قد خطط لهذا الفيلم قبل وفاته، وقال في مقابلة له أنه طلب من إيفرون أن يلعب الدور الرئيسي في فيلم كتبه بيري وخطط لإخراجه، إلا أن إيفرون رفض.

كانت هذه تفاصيل خبر زاك إيفرون يشيد بما تعلمه من ماثيو بيري ويشكره على تحفيزه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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