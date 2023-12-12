وفاء عامر تشارك بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة وفاء عامر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت أول أمس الأحد ومقرر أن ينتهي تصويت المصريين اليوم 12 ديسمبر.

وكانت وفاء عامر، قالت إن الشعب المصري أصبح يفهم بصورة جيدة الخطر الذي يحوم حول مصر، وإذا لم يتحدى الشعب المصري فستكون مصر الجائزة الكبرى، ولكن هذا السيناريو لن يتحقق.

وشددت "عامر"، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الشهيرة، على ضرورة المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية خلال هذه المرحلة،مؤكدة أنها ستكون في الصفوف الأولى، قائلة:"أنا هكون أول الطابور المشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.. وهذا بمثابة مظاهرة جديدة في حب مصر".

أعمال وفاء عامر القادمة

تشارك الفنانة وفاء عامر، في مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30 حلقة.

كما تواصل “عامر” تصوير مشاهدها في مسلسل "نقطة سودة" ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، أحمد خالد صالح، سماح أنور، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



وشاركت النجمة وفاء عامر في مسلسل" نصي التاني" كضيفه شرف، العمل كان من بطولة النجم الكوميدي على ربيع،ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث جسد النجم على ربيع، خلال الأحداث شخصية موظف بنك ، ويرغب والديه محمود البزاوي وسلوي عثمان في زواجه بأسرع وقت ممكن ، مما يدخله في الكثير من المشكلات والأزمات الكوميدية بسبب بحثه عن شريكة حياته، ويعيش من خلال الأحداث قصص حب مختلفة من أكثر من نجمة.

آخر أعمال وفاء عامر

كانت آخر أعمال وفاء عامر، مسلسل “الكتيبة 101” والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2023 مع النجم عمرو يوسف والنجم آسر ياسين، تأليف أياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم ، وحقق نجاح وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

كما شاركت في مسلسل “حضرة العمدة ”مع النجمة روبي وعدد كبير من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.