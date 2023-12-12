فيلم الأنيميشن Wish يتخطى الـ105 ملايين دولار بشباك التذاكر العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت إيرادات فيلم الأنيميشن الجديد Wish، إلى 105 ملايين و512 ألف دولار، مقابل ميزانية وصلت إلى 200 مليون دولار، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

إيرادات فيلم الأنيميشن Wish

وانقسمت الإيرادات بين 49 مليونًا و412 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و56 مليونا و100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى في 7 أيام.

تفاصيل فيلم الأنيميشن Wish

فيلم الأنيميشن Wish يحتفل بمرور 100 عام من رواية القصص من خلال بطلته الرئيسية، آشا، حيث تتمنى آشا، التي تلعب دورها أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار، أن يكون لها نجم، وما يترتب على ذلك هو رحلة مغامرة تجسد الأمل والفرح وقوة الأحلام.

وصرحت جينيفر لي، مخرجة الفيلم والمديرة الإبداعية لشركة ديزني للرسوم المتحركة: "في البداية، كنت أتوه في سرد القصص والحكايات الخيالية، وأعتقد أنني لم أكن أعلم تمامًا أن هذا هو المكان الذي أنتمى إليه، ولكن كانت ديزني جزءًا كبيرًا من طفولتي".

وأضافت لي: “العمل يؤكد على إدراك أنه كلما كانت الرغبة أكبر، كلما كانت الرحلة أصعب في بعض الأحيان، وهو نوع من الاحتفال بمثابرة الشخصية”.

وأكد خوان بابلو رييس، منتج الفيلم: "عندما كنت طفلاً، كان جدي يجعلني أنا وابن عمي نجلس على السجادة ويروي لنا القصص الخيالية، وأول ذكرى لي في السينما كانت فيلم " Beauty and the Beast"، وهكذا بدأ قصة حبى لأفلام القصص والحكايات".

ويعد فيلم "Wish" رسالة حب للأفلام من الطفولة، وعمل يحتفل بقوة التمني؛ الأمل والعاطفة التي تدفعك إلى مطاردة أحلامك.