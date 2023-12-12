شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العالمية تايلور سويفت تتبرع بمليون دولار لضحايا أعاصير تينيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت المغنية العالمية تايلور سويفت بـ مليون دولار لـ صالح ضحايا الأعاصير المدمرة التي اجتاحت العديد من مقاطعات تينيسي، وتبرعت سويفت لصندوق تينيسي للاستجابة للطوارئ في مؤسسة مجتمع تينيسي الوسطى.

وأكد هال كاتو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المجتمعية، مساهمة سويفت، حيث تدير المنظمة صندوقًا يدعم المنظمات غير الربحية التي تقدم خدمات حيوية في جميع مراحل الكارثة: الإغاثة الفورية، والتعافي على المدى القصير، والتعافي على المدى الطويل.

وقال كاتو إن تبرع سويفت "سيدعم احتياجات التعافي الفورية والطويلة الأجل" في مقاطعة سومنر والمناطق المحيطة بها الأكثر تضرراً من الأعاصير.

على الرغم من أنها غالبًا ما ترى وهي تتواصل اجتماعيًا على الساحل الشرقي، إلا أن المغنية حصلت على لقب شخصية العام في مجلة تايم ولا تزال تحتفظ بعلاقاتها مع ناشفيل، حيث لا تزال تعيش ويوجد بها مكتبها.

عندما كانت مراهقة، التحقت سويفت بمدرسة هندرسونفيل الثانوية في مقاطعة سومنر، وهي واحدة من عدة مدارس، بما في ذلك ديفيدسون ومونتجمري، التي دمرتها العواصف التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات وتدمير المنازل والمباني.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في ناشفيل، اجتاز الإعصار الذي دمر كلاركسفيل في مقاطعة مونتجومري مسارًا طوله 11 ميلًا وبلغت سرعة الرياح القصوى 150 ميلاً في الساعة.