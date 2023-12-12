شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: المصريون رجالة وقت الشدة وضربوا المثل فى الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعرب النجم هانى رمزى عن سعادته بالمنظر الحضارى الذى ظهر علية الشعب المصرى فى ايام الانتخابات الرئاسية 2024 لافتا ان الاقبال اثبت وعى المصريين ،وأضاف رمزى أن المصريين دائما رجالة وقت الشدائد ويعرفون مصلحة وطنهم ويعرفون جيدا من هو رجل المرحلة وضربوا مثل فى التكاتف والوطنية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئ