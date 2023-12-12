شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت وسيلينا جوميز في عرض للمصرى رامى يوسف لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر كل من النجمتين الأمريكيتين تايلور سويفت وسيلينا جوميز عرضًا كوميديًا في نيويورك لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غزة، حيث تم تصوير الثنائى مع زملائهم، وهم يغادرون العرض من قبل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف.



تايلور سويفت وسيلينا جوميز

كان العرض، الذي استضافته أكاديمية بروكلين للموسيقى، جزءًا من جولة يوسف " More Feelings".

ومن المقرر أن تذهب جميع عائدات العرض إلى منظمة لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية تعمل حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد العدوان الأسرائلي على قطاع غزة.



تايلور سويفت وسيلينا جوميز

وأعلن رامى يوسف، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال المسلسل التلفزيوني "Ramy"، أن جميع عائدات ما تبقى من جولته " More Feelings " ستذهب إلى المؤسسة لمساعدة الفلسطنيين.