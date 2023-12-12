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شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة.. فنانون يحتفون بالديمقراطية: بلادى لك حبى وفؤادى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتواصل الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث والأخير للتصويت، ويستمر مع هذا الإقبال الحضور القوي من الفنانين للمشاركة فى العرس الديمقراطي، واحتفى عدد من الفنانين بالمشاركة.
وأدلت الفنانة بسمة بصوتها فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فى ثالث أيام التصويت، وذلك فى لجنة جمال عبد الناصر بالدقى بمحافظة الجيزة، وقالت إن سيدات مصر من حقهن قول رأيهن والإدلاء بأصواتهن مشيرا إلى أنها تعرف أنهن مشغولات ولديهن "طبيخ وشغل بيت لكن لازم تنزلوا".
ونستعرض فى هذا الإنفوجراف، احتفاء الفنانين بالانتخابات الرئاسية.
فنانون يحتفون بالعرس الديمقراطى
انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
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