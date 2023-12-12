انتخابات الرئاسة.. فنانون يحتفون بالديمقراطية: بلادى لك حبى وفؤادى.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثالث والأخير للتصويت، ويستمر مع هذا الإقبال الحضور القوي من الفنانين للمشاركة فى العرس الديمقراطي، واحتفى عدد من الفنانين بالمشاركة.

وأدلت الفنانة بسمة بصوتها فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فى ثالث أيام التصويت، وذلك فى لجنة جمال عبد الناصر بالدقى بمحافظة الجيزة، وقالت إن سيدات مصر من حقهن قول رأيهن والإدلاء بأصواتهن مشيرا إلى أنها تعرف أنهن مشغولات ولديهن "طبيخ وشغل بيت لكن لازم تنزلوا".

ونستعرض فى هذا الإنفوجراف، احتفاء الفنانين بالانتخابات الرئاسية.