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الفنانة ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالتجمع الخامس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أدلت الفنانة ليلى علوي، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، بلجنتها، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير من الناخبين فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية. 

 

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 

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الفنانة ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

 

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الفنانة ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

 

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الفنانة ليلى علوى فى الانتخابات الرئاسية

 

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الفنانة ليلى علوى فى الانتخابات الرئاسية

 

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الفنانة ليلى علوى تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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