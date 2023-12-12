شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى عثمان بعد الإدلاء بصوتها: المشاركة بالعملية الانتخابية واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة سلوى عثمان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بصوتها في ثالث أيام الاقتراع، داخل لجنتها الانتخابية بحدائق أكتوبر.

وقالت إن المشاركة بالعملية الانتخابية واجب وطنى، ولابد من مشاركة كافة أطياف المجتمع، معبرة عن سعادتها بمشاركة عدد غفير من الشعب المصري في ذلك العرس الانتخابي.



سلوى عثمان تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.