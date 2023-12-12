شكرا لقرائتكم خبر عن زاك إيفرون يشيد بما تعلمه من النجم الراحل ماثيو بيرى.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشاد النجم الشاب زاك إيفرون ببطل مسلسل Friends الراحل النجم ماثيو بيري خلال خطاب ألقاه في لوس أنجلوس، حيث تم تكريم الممثل، الذي اشتهر ببطولة سلسلة أفلام High School Musical، بنجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.



زاك إيفرون

وشكر إيفرون، الممثل الراحل ماثيو بيري على تحفيزه للوصول إلى المرحلة التالية من حياته المهنية بعد ظهورهما معًا في فيلم Again 17 في عام 2009.

وصرح إيفرون مؤكدا إنه "ممتن إلى الأبد" لمخرج سلسلة أفلام سلسلة أفلام High School Musical، كيني أورتيجا والمنتج بيل بوردن:"مازلت أفكر في الأمر كل يوم، ومازلت أغني الأغاني أثناء الاستحمام."

وكان قد أكد الممثل الشاب زاك إيفرون أنه سيشرفه أن يلعب شخصية الممثل الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية عن حياته، كان بطل مسلسل Friends ، يخطط له قبل وفاته في 29 أكتوبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع theguardian.

في مقابلة مع Sirius XM في عام 2022، قال بيري إنه طلب من إيفرون أن يلعب الدور الرئيسي في فيلم كتبه بيري وخطط لإخراجه، لكن إيفرون "قال لا"، تم ذكر المشروع مرة أخرى في أعقاب وفاة بيري من قبل صديقته الممثلة أثينا كروسبي، التي قالت لمجلة People أن فيلم بيري كان فيلمًا عن السيرة الذاتية وأنه "أراد زاك إيفرون، أن يؤدى شخصيته.