هالة فاخر"جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي" عنوان صالون "كلام في السيما"

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القاهرة - سامية سيد - خصص المخرج أشرف فايق عنوانا لصالونه السينمائي القادم " كلام فى السيما " هالة فاخر جوكر التشخيص الكوميدي والتراجيدي" ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم الخميس 14 ديسمبر في تمام السابعة 7 مساء، والخميس 21 / 12 بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب، والصالون يقام برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان د. وليد قانوش ، وشكر خاص للسيدة وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني على الدعم المتواصل للسينما والسينمائيين

هالة فاخر ستحضر الصالون لتتحدث عن تجربتها الفنية المتنوعة ما بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية، فهي من عائلة فنية فوالدها الفنان الكبير الراحل فاخر فاخر، وهي من الفنانات التي دخلت الفن مبكرا منذ طفولتها وهي تعمل بالسينما وشاركت كبار النجوم أعمالهم .

الفنانة هالة فاخر ولدت في محافظة الإسكندرية ، وبدأت التمثيل منذ الطفولة عندما اختارها المخرج الراحل حسن الإمام للمشاركة في بطولة فيلم (لن أبكي أبدًا)، ومن بعدها شاركت في عشرات الأعمال بين السينما والتلفزيون والمسرح، ففي السينما شاركت في أفلام (امرأة على الهامش، بنت اسمها محمود، تيمور وشفيقة، هي فوضى، حين ميسرة)، أما في التلفزيون فقد تميزت في الأداء الصوتي لشخصية (طمطم) في مسلسل التحريك (بوجي وطمطم)، كما شاركت بالبطولة في مسلسلات (الوتد، شرف فتح الباب، لحظات حرجة).