بعد “هردبشت”… يأتي “يانال” في فيلم لبناني

وجّه المنتج اللبناني أمير فواز الدعوة للصحافة والإعلام في لبنان، لمشاهدة العرض الخاص لفيلم “يانال” الذي كتبه وأخرجه وقام ببطولته الفنان الشاب جاد أبو علي. وسيكون للإعلام الفني اللبناني موعداً مع المنتج اللبناني وأسرة الفيلم على السجادة الحمراء، حيث يحتفل الجميع بالفيلم الجديد في صالات “غراند سينما” في مجمّع “آ ب ث- فردان”، الساعة السابعة مساء الإثنين ١٨ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٣.

معروف أن شركة “فينيسيا پيكتشرز إنترناشونال – أمير فواز” التي أنتجت مؤخراً فيلم “هردبشت” والذي لاقى الكثير من الإعجاب والتقدير لدى النقاد والصحافة، هي الإمتداد الفني لشركة “فواز أخوان” التي أنتجت في الخمسينات والستينات من القرن الماضي أجمل الأفلام السينمائية اللبنانية، واللبنانية المصرية المشتركة.

وقد حددت الشركة موعد عرض فيلم “يانال” للجمهور إبتداء من ٢١ كانون الأول في عدد من الصالات اللبنانية.

عن ملخص قصة الفيلم، يقول المخرج جاد أبو علي ، سأختصره لكم بسطرين فقط ، ولكم أن تعرفوا وتحكموا بعد المشاهدة:

يانال شاب لبناني، يعيش سرّه الموجع، وفجأة تهيّء له الصدفة فرصة للسعادة المستحيلة. لكن الظروف لا تسير كما يشتهي، وتتحطّم آماله، فيجد طريقة لا يقبلها عقل ولا منطق، للحفاظ على سرّه وحبّه معاً … رغم هذا، يحقق ما يخطط له، بمساعدة صديقته ومستودع سرّه الكبير.

مزيج من الألم والحزن والوجع، والرومانسية والتشويق والكوميديا، توصلنا الى حقيقة صادمة، تجعل ينال حاضراً.

ثم يضيف المنتج أمير فواز، نحن حاولنا ونحاول ونجتهد لتقديم سينما تستحق الإحترام، ولا تستخفّ بذوق وعقل الجمهور. هذه السينما نريدها فنّاً جميلاً وراقياً، لا تجارة ولا سطحية،وسيجد جمهور السينما، أننا نستطيع تقديم فنّاً راقياً يقبل عليه الجمهور دون أن نخاطبه بسذاجة أو باستخفاف.

أما عن أسرة الفيلم، فقد تعاونّا مع نجوم لبنانيين من كبار المحترفين، ومنهم الفنانة القديرة ليليان نمري،والفنانين القديرين نعمه بدوي وجان قسيس، بالإضافة الى الفنان الشامل سعد حمدان، والممثلة الشابة ريان حركه والتي نعتبرها وجهاً يبشّر بمستقبل فني مشرق.