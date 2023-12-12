بطولة “كأس موسم الرياض” تنطلق ٢٩ يناير المقبل

أعلن “موسم الرياض” مواعيد مباريات كأس الموسم 2023 التي يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي، وناديَا الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم العالميين.

ويصل فريق إنتر ميامي الأمريكي إلى العاصمة الرياض في يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر، حيث سيواجه إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا (يوم الاثنين 29 يناير)، نادي الهلال الذي يتربع حاليًّا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لهذا العام، وفي مباراته الثانية (يوم الخميس 1 فبراير)، سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أطلق عليه “The Last Dance”، حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر، وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه مرة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

وتختتم فعاليات البطولة (يوم الخميس 8 فبراير) المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

وإلى جانب ميسي الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، يضم فريق إنتر ميامي زميليه السابقين في فريق برشلونة جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وهم الذين فازوا معًا كثلاثي بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني La Liga، و5 ألقاب في كأس الملك Copa Del Ray، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية عام 2015، خلال 9 مواسم في الكامب نو، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ميامي هذا الصيف.

ويُنتظر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، حيث يضم فريق النصر قائد منتخب البرتغال رونالدو، وهداف الدوري، والفائز على دوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى لاعبين بارزين أمثال ساديو ماني، لاعب الدوري الممتاز، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وقائد إنتر ميلان السابق مارسيلو بروزوفيتش.

كما يضم فريق الهلال، الذي نال المركز الثاني في كأس العالم للأندية العام الماضي، مجموعة من أفضل المواهب في كرة القدم، بما في ذلك لاعب خط وسط لاتسيو السابق سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والكابتن الدولي السعودي سالم الدوسري، أفضل لاعب في آسيا حاليًا، والمهاجم ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام السابق، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.