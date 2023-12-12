توتر شديد بين جنيفر لوبيز وجنيفر غارنر بسبب بن أفليك، اقرأ التفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن بن أفليك لا يستطيع الإقلاع عن التدخين. وهذه العادة تسببت بمشاكل بين زوجته الحالية جنيفر لوبيز وزوجته السابقة جنيفر غارنر التي يتقاسم معها واجبات الأبوة والأمومة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من مجلة “ستار”، فقد كانت هناك خلافات بين لوبيز وغارنر في الآونة الأخيرة لأن زوجته السابقة وجدت السجائر “مثيرة للاشمئزاز” وطلبت من أفليك عدم التدخين أثناء تواجده مع أولادهما الثلاثة وهم فيوليت آن أفليك (١٨ عامًا)، سيرافينا روز إليزابيث أفليك (١٤ عامًا)، صامويل جارنر (١١ عامًا) قبل أن يبدأ بمواعدة لوبيز مرة أخرى في عام ٢٠٢١.

من ناحية أخرى، تعتقد لوبيز أن السجائر تساعد أفليك على تهدئة مخاوفه وإبقائه رصينًا. وهي على استعداد لتحمّل هذه العادة إذا كانت ستبقيه بعيدًا عن اي إدمان اخر. ومع ذلك، فهي تريده أيضًا أن يقلع عن التدخين، لأنها منزعجة أيضًا من دخان السجائر.

وقد تسبب هذا في توترات بين غارنر ولوبيز، حيث انزعجت الأولى من JLo لأنها وفقًا لتصورها، فإنها تسمح لأفليك بالتدخين وقتما يريد وفي أي وقت يشاء، دون أن تعلم أن ذلك يزعج JLo أيضًا.

في الواقع، أفاد موقع”رادار أونلاين” ان لوبيز لا تتحمل التدخين وطلبت من أفليك أنه عندما يحتاج إلى سيجارة، عليه أن يفعل ذلك بعيدًا عنها أو على الأقل يستخدم علكة النيكوتين لتهدئة حاجته.