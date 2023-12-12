بصور خاصة.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بميلاد أحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة ياسمين عبدالعزيز بيوم ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي بنشر صور عفوية خاصة عبر حسابها في “إنستغرام”، ظهرا فيها وهما في غاية السعادة.

وعلّقت النجمة المصرية على الصور برسالة قصيرة عبّرت فيها عن حبّها لزوجها إذ قالت: “كل سنة وإنت طيب يا حبيبي عقبال 100سنة في صحة وسعادة يا عوضيكو”… ليردّ عليها النجم المصري في تعليق قائلاً: “وإنتي طيبه يا قلبي”.

وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع الصور والتعليق، ونالت إعجاب الآلاف من متابعي النجم المصري، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت له العمر المديد ودوام السعادة.

إلى ذلك، يواصل أحمد العوضي تصوير فيلمه “الإسكندراني” مع المخرج خالد يوسف، كما يحضّر لمسلسل جديد سيُعرض خلال شهر رمضان المقبل، لكنه لم يكشف عن تفاصيله، بينما تحضر ياسمين لفيلم كوميدي جديد.