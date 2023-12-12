“حاجة مشوفتهاش قبل كده”.. مي عمر تشوّق الجمهور لفيلم “الغربان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة مي عمر جمهورها لأحدث أعمالها السينمائية، وهو فيلم “الغربان” الذي تتشارك في بطولته مع النجم عمرو سعد.

وخلال لقائها ضمن برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها “مهرجان الأفضل”، كشفت مي عمر تفاصيل الفيلم الذي تنتظر عرضه قريباً، قائلةً: “هو في عصر مختلف وقديم، إنتاج ضخم جداً وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله”.

وأضافت: “الفيلم من إخراج أستاذ ياسين حسن، وبطولة عمرو سعد، أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة، وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا”.

يُذكر أن آخر أعمال مي عمر السينمائية، مشاركتها في فيلم “هارلي”، وهو من إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة الفنانين: محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، وحسني شتا.

وكانت مي عمر قد انتهت قبل فترة من تصوير مسلسلها “نعمة الأفوكاتو” الذي ستخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل، لتكون بذلك أول فنانة تحجز مكانها في دراما رمضان وأول من انتهت من تصوير عملها.