60 عاماً من النجومية.. احتفال خاص باليوبيل الماسي لـ محمد عبده في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل تحضير احتفال ضخم لتكريم النجم محمد عبده والحفاظ على إرثه الفني.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو على منصة “إكس” يوثق مسيرة النجم السعودي، ويسلط الضوء على أهم المحطات في حياته الفنية، وشوّق الجمهور للاحتفال باليوبيل الماسي للنجم الخليجي والذي سيقام في يومي 29 و30 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في الرياض.

وتشمل الليلة الأولى من الاحتفال أداء مع الأوركسترا لأجمل أعمال النجم السعودي، فيما تخصص الليلة الثانية للأغاني الشعبية، وكل ذلك للاحتفال بمسيرة عبده المميزة التي امتدت على مدى 60 عاما في عالم الفن والموسيقى.