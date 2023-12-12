معايدة خاصة من العائلة البريطانية المالكة بمناسبة موسم الأعياد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد معايدة أمير ويلز وليام وزوجته كيت ميدلتون للجميع عبر انستغرام، اطلقت صفحة الملك البريطاني تشارلز المعايدة الرسمية للمواطنين والجميع بمناسبة الكريسماس واستقبال العام الجديد.

وجاءت المعايدة هذا العام على شكل بطاقة معايدة كبيرة، عبارة عن صورة الملك تشارلز والملكة كاميلا من حفل التتويج، التقطها المصور هوغو برناند في قاعة العرش بقصر باكنغهام بعد تتويجهما في 6 مايو.

وحرص الملك البريطاني على توجيه التهنئة لليعب البريطاني والعالم، كما كل عام من خلال هذا المنشور على انستغرام، حيث باتت بطاقات معايدة العام الجديد تقليداً ملكياً راسخاً لدى كل العائلات المالكة.

وكان الأمير ويليام وكيت قد نشرا عبر حسابهما على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عائلية بالأبيض والأسود مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج، 10 سنوات، الأميرة تشارلوت، 8 سنوات، والأمير لويس، 5 سنوات، والتقطها المصور جوش شينر.

وتُعتبر الإميرة شارلوت هي محور الاهتمام في الصورة، فهي الوحيدة التي تجلس على الكرسي، كما كان يحصل في السابق مع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، بينما وقف كل من ويليام وكيف خلفها ويضعان ذراعهما حول ابنيهما.