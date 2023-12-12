محمد رمضان يرد على كلام وليد توفيق عنه.. إليكم ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من لقاء الفنان اللبناني وليد توفيق في برنامج “كتاب الشهرة” تحدث خلاله عن رمضان وموهبته وموافقته على العمل معه في أي مشروع فني لأنه موهوب وفنان عالمي.

ووجّه رمضان رسالة شكر الى الفنان اللبناني، وعلّق على الفيديو كاتباً: “النجم الكبير وليد توفيق كلامك وسام على صدري وشهادة أعتز بها، تحياتي لك وللشعب اللبناني الحبيب دمتم أنقياء القلب صادقين القول”.

وأكد وليد توفيق خلال البرنامج أنه صرّح سابقاً بأنه سيكون للفنان المصري محمد رمضان مكانة مهمة في الوسط الفني وسيصبح نجماً عالمياً، كاشفاً أنه يوافق على مشاركته في بطولة فيلم إذا عرض عليه ذلك.

يُذكر أن محمد رمضان أحيا مساء الجمعة 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حفلاً غنائياً على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وشهد الحفل صعود ابن محمد رمضان علي وابنته كنز على المسرح مع والدهما، وكانا برفقة شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، وقدّم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، ومنها “بيغ تايم”، “إنساي”، “كوم بيبي كوم”، “على الله”، “مافيا”، “بم بم”، “أنا ملك السهر” وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي ظهر قسم منه وهو يحمل أوراقاً تشبه الأوراق المالية، كُتب عليها “أقوى حفلة في الرياض”.