“نموت إحنا كمان طيب؟”.. رامي صبري بأقوى رد على منتقدي عمل الفنانين بظل أحداث غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان رامي صبري على انتقادات بعض الجمهور للفنانين الذين يواصلون تصوير أعمالهم الفنية وتسجيلها في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين وما تتعرّض له من إبادة جماعية.

وقال رامي: “الكومنتات اللي بتقول إنت بتغني إزاي وفلسطين بتنضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟ ده شغلنا ودي عقود كاتبينها، ومنقدرش إننا منشتغلهاش”.

وأضاف: “مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغنّي ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كده لكن معنديش حاجة أعملها، فلسطين على فكرة بتنضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغنّي لفلسطين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا؟”.

واختتم رامي صبري كلامه قائلاً: “طب أنت لما بتوقف شغلك مش بتتفرج على الماتشات اللي شغّالة مثلاً؟ مش بتروح الاستاد وتدفع فلوس عشان تروح تتفرج على فريقك وهو بيلعب؟ مش بتصحى تاكل في بيتك؟ لا بتخرج وبتعيش حياتك، طب بتخرج ليه مدام فلسطين بتنضرب وبتموت، نموت إحنا كمان طيب؟ بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلسطين بتموت، ما فلسطين طول عمرها بتموت، مش فلسطين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركو؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلسطين”.