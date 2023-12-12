لهذا السبب.. أحمد الفيشاوي حلق شعره بالكامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان أحمد الفيشاوى جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، ظهر فيه بجانب شجرة الميلاد بلوك جديد حيث حلق شعره بالكامل.

وأفادت مصادر مقرّبة أن الفيشاوي حلق شعره بالكامل بسبب دوره في فيلم “أولاد رزق 3″، وذلك استكمالاً لظهوره في الجزءين الأولين حليق الرأس.

يُذكر أن أحمد الفيشاوي انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير فيلمين هما “عادل مش عادل” و”السيستم” حيث من المقرر عرضهما في دور السينما مع بداية العام الجديد.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل” قد طرحت البوستر الدعائي الخاص به، ونشره الفيشاوي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، وظهر عليه بملامح كرتونية، وعلّق على الصورة قائلاً: “قريباً جداً”.

وأعلنت الشركة المنتجة لفيلم “عادل مش عادل” عن عرضه في كانون الثاني (يناير) المقبل بدور السينما داخل مصر وخارجها.