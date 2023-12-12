مي الغيطي تحتفل بعيد ميلادها بأسلوبها المميز

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة المصرية مي الغيظي الجمهور مجموعة صور ومقاطع فيديو من إحتفالها بعيد ميلادها، الذي يصادف اليوم الـ 12 من شهر كانون الأول.
وبدت مي الغيظي التي أصبحت تبلغ الـ 25 عاماً من عمرها، بغاية السعادة والفرح، وقد إختارت لهذه المناسبة فستاناً قصيراً وواسعاً باللون الأسود.
ويعد فيلم "كاملة" آخر أعمال الممثلة المصرية مي الغيظي وهو من إخراج جون إكرام، وبطولة كل من إنجي المقدم وفراس سعيد ولطفي لبيب وسلوى عثمان، وتأليف محمد عبد القادر، وتدور أحداث الفيلم في دراما إنسانية عن "كاملة"، الطبيبة النفسية التي تعاني من نظرة المجتمع لها نظرا لتجاوزها سن الأربعين دون زواج.
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