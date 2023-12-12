مي سليم تتألق بالأبيض في أحدث إطلالة لها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الأردنية مي سليم على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة، صورة جديدة جمعتها بشقيقتيها الفنانة ميس حمدان والممثلة دانا حمدان.

مي ارتدت فستاناً أنيقاً باللون الأبيض، وتألقت دانا بفستان طويل من نفس اللون، وأطلت ميس بفستان من اللون الأسود.

الجدير بالذكر أن مي سليم كانت قد شاركت في مسلسل "تلت التلاتة" من بطولة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، وضم المسلسل مجموعة كبيرة من الممثلين ومنهم الممثل المصري صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

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