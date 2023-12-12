ياسمين صبري بعباءة شرقية أنيقة.. وسعرها غريب

ميرنا وليد - بيروت - نالت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري إعجاب الجمهور، وتفاعل بشكل كبير بعد ظهورها بعباءة شرقية مميزة باللون الزيتي.

وأطلت ياسمين بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، مع عباءة باللون الأخضر من تصميم السعودية نور الظاهري، ويصل سعرها إلى 1437 ريال.

وكانت شوقت ياسمين صبري الجمهور الى فيلمها الجديد "أبو نسب"، اذ انها نشرت صورة الإعلان الدعائي له كاشفة عن موعد طرحه.

وظهرت ياسمين صبري في الإعلان بفستان الزفاف، وعلّقت بالقول: "فيلم أبو نسب يوم 21 ديسمبر في جميع دور العرض في مصر و 28 ديسمبر في جميع دول العالم".

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