كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد يؤديان مناسك العمرة ..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أدى الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها الفنان والملحن مصطفى جاد مناسك العمرة بمكة في المملكة العربية السعودية وقد شاركت كارمن متابعيها صوراً لها من هناك.

وكتبت كارمن تعليقاً:"اللهم لك الحمد ربنا يتقبل منا ويكتبها لنا على طول".

وأطلت كارمن بالعباءة السوداء والحجاب الأسود، وفي صورة أخرى أطلت بعباءة تجمع بين الأبيض والأسود، كما أطل مصطفى بثياب مخصصة لأداء مناسك العمرة.

الجدير ذكره أن كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد، بعد قصة حب استمرت عامين تقريباً، إذ إن كارمن وزوجها مصطفى جاد، يشكلان ثنائياً جميلاً.



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