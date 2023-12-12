صابرينة بلفقيه تطلق "محبوبي إنت".. وتكتسح الترند

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ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "محبوبي إنت" التي أطلقتها الفنانة المغربية صابرينة بلفقيه ديو برفقة الفنان الإسباني Mayel Jiménez نجاحاً كبيراً، حيث دخلت في ترند الأغاني الأكثر استماعاً على يوتيوب على مستوى أوروبا وأميركا الجنوبية، خلال فترة وجيزة من إطلاقها.
"محبوبي إنت" من كلمات محمد المغربي وتوزيع موسيقي ايوب افريكانو، بمشاركة توفيق صدقي.
وتعد صابرينة بلفقيه، أول فنانة مغربية تدخل الترند، على مستوى أميركا اللاتينية وأوروبا، وكما يعتبر هذا العمل الفني نقطة فريدة في مسيرتها الفنية، الذي يعرف الثقافة المغربية على المستوى العالمي.
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