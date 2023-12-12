زوار موسم الرياض يتعرفون على العروض النيبالية وثقافتها الجميلة في حديقة السويدي

انطلقت أمس في منطقة حديقة السويدي، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2023، الفعاليات النيبالية التي تستمر إلى غد، حيث يتعرف زوار الموسم من خلاله على العروض النيبالية العريقة وثقافتها وعاداتها الجميلة، وسط عروض غنائية عالمية مع فنانين شعبيين ومحليين، وعروض استعراضية ومتجولة، وحفلات “دي جي” حماسية، إلى جانب فعاليات عائلية ممتعة، وتجارب ترفيهية عديدة.

وتشمل الفعاليات والتجارب النيبالية، تجربة التسوق، وتجربة واحة الألوان المليئة بالأحبال، حيث تصل مساحة الواحة إلى أكثر من 300 م2، إلى جانب تمتع الزوار وأطفالهم بالعديد من الخيارات الترفيهية في منطقة الألعاب الكرنفالية التي تعتمد بالمجمل على إصابة الأهداف وإسقاطها للحصول على الجوائز، وألعاب المغامرة الحماسية، وجدارية Big Time، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع المجسم الخاص لدولة نيبال والذي تصل مساحته 8 م2 وارتفاعه نحو متر، وذلك في منطقة المجسمات بالحديقة.

وتستقبل حديقة السويدي زوارها يوميا من الساعة 4:00 مساءً، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook

وتعد الفعاليات النيبالية آخر الفعاليات الثقافية التي استقبلتها منطقة حديقة السويدي والتي شملت فعاليات سبع دول مختلفة، حيث سعت من خلالها لنقل ثقافات تلك الشعوب وتقديم تجربة ترفيهية فريدة في واحد من أكبر المتنزهات في مدينة الرياض، إذ تتيح للزوار اكتشاف الثقافات المختلفة من خلال فعاليات متنوعة غنية بالأنشطة تشمل: الأكل والموسيقى، والعروض الترفيهية والرقصات الشعبية لكل دولة.