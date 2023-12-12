تجربة 55M Wheel.. عين بانورامية على منطقة وندر جاردن بموسم الرياض

يعود موسم الرياض كل عام بفعاليات ترفيهية متنوعة وتجارب عالمية تخدم جميع الأذواق والأعمار، ففي قلب منطقة وندر جاردن الخضراء، تستقبل الزوار تجربة العجلة الدوارة في عين ونتر جاردن، يصل ارتفاعها إلى نحو 60 مترًا في سماء الرياض.

وتضم التجربة 40 عربة من بينها عربات من فئة VIP، تتيح لركابها مشهدًا بانوراميًا للعاصمة الرياض لأكثر من 10 دقائق في الجولة الواحدة، وتعد تجربة 55M Wheel من التجارب الجاذبة لمختلف شرائح المجتمع والعائلات.

وتمتاز التجارب في ونتر جاردن بكونها آمنة للجميع، حيث تحاط العجلة بكامل وسائل الأمن والسلامة إلى جانب طاقم التشغيل المدرب بحرفيّة، وتستقبل تجربة 55M Wheel الزوار يوميًا في منطقة ونتر جاردن من الساعة 4 مساءً وحتى منتصف الليل.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة ونتر جاردن عبر تطبيق webook من خلال هذا الرابط