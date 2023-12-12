بلال الزين يفجع بوفاة أعز الناس

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ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الملحن والموزع اللبناني بلال الزين، الحاج زهير عبد الرحمن الزين، وتمت اليوم الصلاة على جثمان الراحل في مسجد الخاشقجي، ووري الثرى في جبانة الشهداء.
وقبلت التعازي قبل الدفن وتقبل بعده اليوم في منزل ابن الفقيد الحاج نبيل الكائن في طريق الجديدة-الجامعة العربية، شارع كلية الهندسة بناية صادق 5 الطابق الاول.
كما تقبل التعازي يوم غد وبعد غد في قاعة المركز الإسلامي-عائشة بكار من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السادسة عصراً للرجال والنساء.
من أسرة الفن نتوجه لبلال الزين وعائلته بالتعازي، راجين من الله أن يلهمهم الصبر.
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