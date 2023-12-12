بالوان زاهية وإطلالة ربيعية..لقاء الخميسي تتألق بلوك رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية لقاء الخميسي على الجمهور بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك رائع وأنيق إرتدت فيه فستان باللون الأسود قصير من دون أكمتم مع سترة من الفرو متعددة الألوان من دون أكمام وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها إلى الاعلى مع مكياج خفيف ولإكمال اللوك وضعت على عينيها نظارات شمسية.



يذكر أن مسلسل "إجازة مفتوحة"، هو أحدث عمل للخميسي. والمسلسل من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف محمود أبو زيد، وبطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وعدد من الممثلين.

