فن ومشاهير

أنوثة يارا السكري وجمالها يخطف قلوب الجمهور

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور باخر إطلالة لها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص ، حيث ظهرت بلوك رائع فاق الاناقة فكانت ترتدي سترة رسمية واسعة باللون البيج الفاتح، وتركتشعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله انوثتها وجمال وجهها، وإنهال عليها المتابعون بالتعليقات مشيرين إلى جمالها وإلى محبتهم لها.

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وكانت شاركت يارا السكري صوراً لها، ظهرت فيها أثناء أدائها مناسك العمرة في مكة المكرمة، وهي ترتدي الحجاب، كما دعت السكري لأهل غز ة في ظل الأزمة التي يمرون بها، وعلقت بالقول: "الحمدالله على تمام العمره، اللهم تقبل عمرتنا وتجاوز عن تقصيرنا وأجب دعائنا يا رب".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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